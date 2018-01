Beschadigde Zeeburgertunnel blijft tot donderdagochtend dicht

De beschadigde Zeeburgertunnel in zuidelijke richting tussen Coenplein en Watergraafsmeer blijft zeker tot en met donderdagochtend dicht. Rijkswaterstaat verwacht in de loop van de donderdag meer te weten. Dit heeft Rijkswaterstaat woensdagavond bekendgemaakt.

Omleidingsroute

Weggebruikers wordt aangeraden de verkeersinformatie in de gaten te houden. Verder roept Rijkswaterstaat op de ingestelde omleidingsroute over de A10 West (Coentunnel) te volgen. Het onderliggend wegennet slibt namelijk dicht doordat weggebruikers sluiproutes kiezen. Wie de omleidingsroutes volgt loopt zo’n 5 minuten extra reistijd op.

Schade

Op 3 januari 2017 rond 10.00 uur ontstond schade aan de tunnel toen een vrachtwagen met container de tunnel in reed. Een klep op de container schoot vlak voor de tunnel los en omhoog. De vrachtwagen was de hoogtedetectie toen al gepasseerd. Bij de daaropvolgende aanrijding met de tunnel is de gehele container van de vrachtwagen gevallen.

Daglichtconstructie

De overgang tussen fel daglicht en de donkere tunnel is groot. Om de ogen van weggebruikers hieraan te laten wennen is er aan het begin van de tunnel een rooster in de vorm van lamellen die het licht filtert. Bij de Zeeburgertunnel is dit een metalen constructie. Deze zogeheten daglichtconstructie is kapot en is over de weg komen te hangen. Ook zijn lampen en matrixborden gesneuveld en is asfalt beschadigd.

Werkzaamheden

De daglichtconstructie wordt over een lengte van circa 100 m voorzichtig verwijderd. Dit kost de nodige tijd. Ook moeten asfalt, verlichting en matrixborden, al dan niet via noodmaatregelen, verwijderd en vervangen worden. Verder moet de container geborgen worden en gekeken worden of de constructie van de tunnel in orde is. Dit alles dient zorgvuldig gedaan te worden, waarbij het streven is dat de tunnel zo snel mogelijk weer open kan. Op een later tijdstip zal de daglichtconstructie opnieuw aangebracht worden.

