Stadhuis Spijkenisse ontruimd om gaslucht

Nadat woensdagmiddag op het stadhuis in Spijkenisse een gaslucht werd geroken is het pand uit voorzorg ontruimd. Dit meldt Rijnmondveilig.nl woensdagmiddag.

Gaslek gevonden

De brandweer kwam snel ter plaatse en heeft het gaslek snel gelokaliseerd. Netbeheerder Stedin zal de lekkage verhelpen. Het personeel dat op het gemeentehuis aanwezig was en werd geëvacueerd is naar huis gestuurd.

Brandweer retour

Over de oorzaak van de gaslekkage is nog niets bekend. De brandweer is inmiddels ook weer terug naar de kazerne gekeerd.

