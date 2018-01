Helikopter voor ontsnapping uit gevangenis geboekt als verrassing voor vriendin

Tijdens een pro forma-zitting in de zaak van de mislukte ontsnapping met een helikopter vanuit de gevangenis in Roermond, blijkt de helikopter te zijn geboekt als ‘verassing voor een vriendin’, dit meldt het AD woensdag.

Bedoeling was om vorig jaar Mocro-kopstuk Benaouf A. uit de gevangenis te bevrijden. De politie was op de hoogte van de plannen en greep vlak voor de criminelen in de helikopter zouden stappen in. Vijf verdachten werden aangehouden. Eén van de verdachten kwam om het leven door een politiekogel.

De verdachten hadden zich goed voorbereid op de ontsnapping. In de gestolen auto’s die zij bij zich hadden lagen vol wapens, jerrycans benzine, touwen en kraaienpoten.

