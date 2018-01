Fietser mogelijk getuige aanrijding 28-jarige vrouw Oss door bestelbus

De politie is in het onderzoek naar de aanrijding op de Berghemseweg in Oss, in de nieuwjaarsnacht, op zoek naar een jongeman met een fiets. 'Hij heeft mogelijk de aanrijding, waarbij een 28-jarige vrouw uit Oss gewond raakte, zien gebeuren', zo meldt de politie woensdagavond.

Bestuurder bestelbus

'We zijn volop bezig om te achterhalen wie de bestuurder van de bestelbus is geweest die op 1 januari rond 00.35 uur het 28-jarige slachtoffer aanreed in haar woonplaats. Hij gaf vervolgens gas en ging er in de bestelbus vandoor. De vrouw liep een hersenschudding op en kneuzingen over haar hele lichaam', aldus de politie.

Tips

De politie heeft een zevental tips binnengekregen die verder worden onderzocht. Helaas heeft dat tot nu toe niet geleid tot het traceren van de bestuurder. De politie vraagt nieuwe getuigen om zich alsnog te melden.

Ooggetuige

De politie heeft wel duidelijk gekregen dat er een belangrijke ooggetuige moet zijn. Het gaat om een jongeman met een fiets die bij de rotonde aan de Berghemseweg stond en het ongeluk waarschijnlijk heeft zien gebeuren. Hij zou daarna nog in een horecagelegenheid daar in de buurt zijn geweest. Deze jongeman kan een belangrijke getuige voor de politie zijn.

