Busvervoer ligt plat voor 24 uur

De staking is vanmorgen om 4.00 uur begonnen en duurt nog tot 23.00 uur vanavond. Zo rijden onder meer de bussen van Arriva, Connexxion en Qbuzz niet. Alleen in Haarlem zijn volgens de vakbond FNV twee bussen uitgereden.

'We gaan nu via acties alsnog een goede cao afdwingen. Het is niet anders. Het is vervelend voor de reizigers, maar op de langere termijn is het óók in hun belang', zegt onderhandelaar Sanne van der Meulen van CNV Vakmensen.

Op de valreep

Inzet voor de acties, die samen met FNV worden voorbereid, is een goede cao voor 12.000 werknemers in het openbaar vervoer. Werkgeversvereniging VWOV stuurde vanmorgen op de valreep nog een uitnodiging voor overleg, maar de bonden gaan hier niet op in. “De brief bevat geen nieuwe aanknopingspunten en toezeggingen, vergeleken met waar we in november zijn gestopt. Dan heeft verder praten geen zin”, vindt Van der Meulen.

Meer dan alleen loon

CNV Vakmensen wil dat de werkgevers meer aandacht hebben voor wat de werknemers bezighoudt. 'Het gaat ons niet alleen om meer loon. Maar ook om meer ruimte in de dienstregeling: minder gejaag, meer tijd voor een normale pauze en voor service aan de reizigers. We vinden het daarnaast ook belangrijk dat er geld is voor scholing én dat er meer perspectief komt voor de vele uitzendkrachten die nu op de bus rijden.'

Cao

De cao openbaar vervoer geldt voor ongeveer 12.000 werknemers bij grote vervoersbedrijven als Connexxion, Arriva, Syntus, Qbuzz en EBS.

