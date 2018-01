'Brandweer blust brandstichting auto met flesje water'

Een voorbijganger merkte de beginnende brand op en door snel ingrijpen kon erger voorkomen worden. Nog voor aankomst van de brandweer werden smeulende aanmaakblokjes van het voertuig verwijdert waardoor van een serieuze brand geen sprake was.

De brandweer doofde de smeulende aanmaakblokjes met een flesje water of deze zoveel mogelijk in takt te laten. De politie is ter plaatse een onderzoek gestart waarom juist deze auto doelwit is geworden van brandstichting. Via Burgernet verzoekt men eventuele getuigen zich te melden bij de politie. Er raakte niemand gewond bij de brand.

