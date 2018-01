NAM waarschuwt voor aardbevingen en bodemdaling door gaswinning in Hardenberg

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) waarschuwt voor aardbevingen en bodemdaling door gaswinning in Hardenberg en omgeving. De gemeente is onaangenaam verrast. ,,Wij weten hier niets van,’’ zo bericht de krant De Stentor donderdag.

De NAM wil dertien jaar langer dan gepland gas blijven winnen uit de bodem rond Hardenberg. Deze gaswinning kan mogelijk leiden tot trillingen en verzakking van de bodem.

Volgens de NAM blijven de bevingen door de stijve, zanderige bodem beperkt in kracht. ''In het ergste geval zullen nabij het epicentrum meerdere gebouwen lichte, niet constructieve schade oplopen en een beperkt aantal gebouwen matige constructieve schade.''

Dat de NAM bij Hardenberg meer gas uit de bodem aan het winnen is, speelt al een tijdje. Toen de gaswinning in Groningen werd teruggeschroefd, vreesde Statenfractie van het CDA in Overijssel dat de winning ergens anders omhoog zou gaan. Inmiddels is bekend dat de NAM veel meer gas (30 procent) uit de grond heeft gehaald bij Hardenberg dan is toegestaan.

De NAM wil volgens de krant bij het winnen uit de velden in Overijssel ook gebruik gaan maken van fracken, een omstreden hydraulische kraakmethode om het gas uit de poriën van de zandsteenlagen te krijgen.

Uit stukken van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijkt dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij inmiddels een procedure is gestart voor wijziging van de bestaande winningsplannen, die uiterlijk 2020 aflopen.

