Agenten in beroep tegen uitspraak in zaak-Henriquez, OM niet

Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de zaak Mitch Henriquez. De uitspraak geeft volgens het OM geen aanleiding voor verdere juridische stappen.

Het OM concludeert dat de rechtbank op de meeste punten het standpunt van de officieren van justitie volgt. En waar de rechtbank daarvan afwijkt, is dit begrijpelijk beargumenteerd.

De rechtbank veroordeelde beide agenten tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, met een proeftijd van een jaar.

Agenten in hoger beroep

De agenten gaan wel in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. De verdediging van de agenten laat weten: 'Beide agenten kunnen zich niet bij enige veroordeling neerleggen. De verdediging is van mening dat integrale vrijspraak is aangewezen'.

