Kruidvat en Trekpleister stoppen met verkoop tabak

Kruidvat en Trekpleister stoppen binnen twee jaar volledig met de verkoop van alle tabaksproducten. Hiermee willen de winkelketens het gebruik van tabak onder jongeren ontmoedigen. Zij zijn de eerste grote retailers in Europa die in dit kader stoppen met de verkoop van rookwaren. Ook zijn de drogisterijketens de eerste retailers die mee op weg gaan naar een Rookvrije Generatie en zich sterk maken voor de missie om opgroeiende kinderen te beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken.

De afbouw van de verkoop is op 1 januari gestart en vindt gefaseerd plaats. Aan het einde van 2018 verkoopt twee derde van de winkels geen tabaksproducten meer. Ook zullen in winkels die verbouwd of geopend worden geen tabakswaren meer worden verkocht.

Gezondheid is voor steeds meer consumenten een belangrijk thema. “Ook in onze winkels neemt gezondheid een steeds belangrijkere plaats in, zowel in ons assortiment als op het gebied van advisering. Met een uitgebreid en betaalbaar assortiment streven wij ernaar om onze klanten zo goed mogelijk te helpen op het gebied van een goede gezondheid. De verkoop van tabaksproducten past hier niet meer bij.”, zegt Gerard van Breen, CEO van A.S. Watson Health & Beauty Benelux, de moedermaatschappij van Kruidvat en Trekpleister. “Als eerste grote retailer nemen wij in onze winkels de verantwoordelijkheid door in de komende twee jaar te stoppen met de verkoop van tabakswaren. Op deze manier dragen wij bij aan een Rookvrije Generatie.”

Op weg naar een Rookvrije Generatie

Sigrid Attema, directeur a.i. van KWF Kankerbestrijding: `KWF en Kruidvat werken al jaren samen op het gebied van kankerbestrijding. We zijn trots dat Kruidvat deze stap zet op het gebied van bescherming van de jeugd tegen de schadelijke gevolgen van tabak. Het stoppen met de verkoop van tabak is een mooie bijdrage op weg naar een Rookvrije Generatie. Samen met het Longfonds en de Hartstichting zijn wij initiatiefnemer van de Rookvrije Generatie en we vinden het fantastisch dat Kruidvat zich hier ook voor gaat inzetten.`

