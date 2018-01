Oplichter maakt goudhandelaar op slinkse wijze 1 kilo goud afhandig

Goudhandelaar

De goudhandelaar werd in een café aan het Janskerkhof slachtoffer van de oplichter. Omdat de politie nog steeds op zoek is naar de nog onbekende verdachte doet de politie opnieuw een oproep in de hoop deze zaak te kunnen oplossen. Afgelopen woensdag werd de zaak al in het RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld opnieuw onder de aandacht gebracht.

Afgesproken in café

De diefstal gebeurde op vrijdag 2 november 2017. De goudhandelaar had om 11.45 uur een afspraak in het café met een 'koper'. De man zei dat hij 'Benny' heet en bekeek vier goudstaven van elk 250 gram. Toen wilde de man het goud op echtheid controleren met een chemische vloeistof.

Toilet

'Benny' wilde de controle niet in het café doen en liep daarom naar de wc. De goudhandelaar vond dat prima, maar na drie minuten vertrouwde hij het niet meer en ging hij kijken. 'Benny' was toen nergens meer te bekennen.

Hij was er met het goud vandoor. De wc van het café is verbonden met de lobby van het naastgelegen hotel. Op bewakingsbeeld is te zien dat de oplichter via deze doorgang naar buiten loopt en rechtsaf slaat. De waarde van de buit bedraagt 35.000,- euro.

Signalement van de verdachte

Het gaat om een blanke man, mogelijk Duitstalig, in de leeftijd van 40 tot 50 jaar en met een lengte van ongeveer 1,70 meter en een gezet postuur. De verdachte had een volle, bruine baard, een gedraaide snor en droeg een zwarte hoed een donker colbert met daaronder een gestreept overhemd met een zalmroze stropdas. 'Gezien de opvallende hoed, baard en snor zou het goed om een Joodse man kunnen gaan. Benny en de goudhandelaar spraken Duits met elkaar', aldus de politie.

Bekijk het filmpje hieronder van de politie op YouTube. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 3 januari 2018 van het RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)