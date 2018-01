Op Nieuwjaarsdag geboren pantertje in Burgers' Zoo is overleden

Eén van de twee pasgeboren pantertjes in Burgers' Zoo is overleden. Dit heeft het dierenpark donderdag bekendgemaakt.

Panterjong overleden

'Helaas hebben we vandaag moeten constateren dat één van de twee jongen het niet heeft overleefd. We willen de eerste dagen na de geboorte de moeder zo min mogelijk storen, om zo rustig te kunnen wennen aan haar andere jong. Vanuit hygiëneoogpunt zullen we het dode jong wel weghalen, dit zullen we doen op het moment dat moeder rustig genoeg is', aldus Burgers' Zoo.

De Sri Lanka panter wierp in de eerste uren van het nieuwe jaar 2 jongen. In het binnenverblijf heeft Burgers' Zoo een natuurlijke situatie nagebootst waarbij de moeder de mogelijkheid heeft om zich terug te trekken.

Camera in kraamhok

Om de dieren niet te storen werd in het kraamhok een camera opgehangen zodat dierverzorgers de situatie in het kraamverblijf kunnen volgen. Hierdoor konden volgers via een livestream meekijken. De dierentuin moest de livestream op 3 januari onderbreken omdat één van de twee jongen in slechte conditie verkeerde. Donderdag bleek het panterjong te zijn overleden.

Eerste tien dagen cruciaal

Ook de komende periode blijft spannend voor moeder en het tweede jong. Voor zover de dierentuin nu kan beoordelen lijkt het met het tweede jong wel goed te gaan.

