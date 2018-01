Jongen die Romy ombracht al onder behandeling ggz vanwege zedenmisdrijf

De Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd heeft een onderzoek ingesteld naar de zaak. Kees Paling, woordvoerder van de inspectie, laat aan het AD weten dat gekeken wordt wie er bij de zaak betrokken is geweest. ‘Het gaat om alle betrokken partijen in deze zaak. Tijdens het vooronderzoek willen wij alle feiten op een rijtje krijgen, hopen wij te achterhalen wat er in deze zaak goed en fout is gegaan en wat de verbeterpunten zijn, zodat we daar lering uit kunnen trekken. Uit het onderzoek trekken we conclusies en op basis daarvan beslissen we of er vervolgonderzoek nodig is. Dan gaan we eventueel dieper op de zaak in’, aldus Paling

Brian N. kwam in 2016 op 13-jarige leeftijd in aanraking met de politie in verband met een aanranding. De zaak werd aangehouden omdat de rechter behandeling van de jongen noodzakelijker achtte dan een straf.

