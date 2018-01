NVWA gaat klimaat in varkensstallen controleren

De NVWA gaat de luchtkwaliteit in varkensstallen controleren. Er worden eindelijk grenzen gesteld aan de toelaatbare hoeveelheid ammoniak en koolstofdioxide in de lucht. Zeker 50 procent van de varkens heeft long- en/of oogaandoeningen omdat ze dag in dag uit in smerige lucht staan.

Ongezond stalklimaat

De NVWA en Varkens in Nood zijn al enige jaren in gesprek over één van de grootste misstanden in de varkenshouderij: de vaak ongelooflijk ongezonde lucht waar varkens in moeten leven. Eindelijk heeft de NVWA dit probleem serieus opgepakt, er is onderzoek gedaan door Wageningen University & Research en de NVWA begint deze maand met inspecties van varkensstallen.

Grootste vooruitgang voor de varkens in jaren

Als de controles van de NVWA op luchtkwaliteit effectief zijn, dan betekent dit voor zeker acht miljoen varkens per jaar dat ze niet meer in ernstig vervuilde en ongezonde lucht hoeven te staan. Uit een eerste onderzoek bleek dat 20 tot 30 procent van de stallen niet voldoet aan de nieuwe normen. Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat zo’n 50 procent van de varkens lijdt aan oog- en/of longaandoeningen door slechte lucht. Schone(re) lucht betekent vanuit de varkens bezien: de grootste vooruitgang in vele jaren.

Gevolgen voor de varkenshouderij

De controles van de NVWA dwingen varkensboeren met verouderde stallen en een slecht stalklimaat om snel serieuze verbeteringen door te voeren. Deze ontwikkeling kan zo bijdragen aan een versnelling van de sanering binnen de sector.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)