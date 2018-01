KNMI waarschuwt voor nieuwe storm

De wind is nog maar net gaan liggen, of het KNMI komt opnieuw met code geel voor harde wind.

Vanaf het eind van de middag zijn in het zuidwestelijk kustgebied en in Zuid-Limburg zware windstoten mogelijk van 75-90 km/u. Later vanavond kunnen ook in het noord(west)elijk kustgebied, het Waddengebied en het IJsselmeergebied zware windstoten voorkomen, lokaal tot 90-100 km/uur. De zware windstoten komen uit een west- tot zuidwestelijke richting.

