Gewonde man in hotelkamer gevonden

In een hotelkamer van Grand Hotel De Draak in Bergen op Zoom is donderdagmiddag een gewonde man aangetroffen. Dit maakte de politie bekend.

Zij laat weten dat het nog onduidelijk is hoe de man gewond is geraakt. Met onbekend letsel is de man naar een ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart in de hotelkamer. Ook worden de overige gasten en personeel van het hotel gehoord.

Wanneer de toestand van het slachtoffer het toelaat, zal ook deze gehoord worden.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)