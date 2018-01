Tilburgse No Surrender-captain krijgt drie jaar cel

Corin Denis (38), de Tilburgse captain van motorclub No Surrender, is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Dat is minder dan de vier jaar celstraf die het openbaar ministerie vijf weken geleden eiste. Dit meldt de rechtbank in Den Bosch donderdag. De rechtbank acht het bewezen dat hij deel nam aan een criminele organisatie die zich van september 2015 tot april 2016 bezighield met de productie van amfetamine en xtc. Een 45-jarige man krijgt 6 jaar cel voor de productie van deze drugs. Een 66-jarige man moet voor zijn aandeel in de productie een celstraf uitzitten van 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Een vierde verdachte wordt vrijgesproken van betrokkenheid.

Bij een grootschalige politieactie (onderzoek 'Trefpunt') werden op 4 april 2016 tientallen verdachten aangehouden op verdenking van onder meer drugsdelicten. De rechtbank behandelde eind november 2017 de zaken in een deelonderzoek met 4 verdachten.

De rollen

De 38-jarige Denis nam een half jaar lang deel aan een criminele organisatie die structureel bezig was met de productie van en handel in synthetische drugs. Hij gaf instructies, maakte werkafspraken, regelde materialen en personeel en onderhield contacten. Daarmee had hij een faciliterende rol. Daarnaast is hij veroordeeld voor het bezit van ongeveer een kilo hennep en het bezit van een stroomstootwapen, taser, seinpistool en munitie.

De 45-jarige verdachte was verantwoordelijk voor de productie van de amfetamine en xtc en alle processen die daarmee samenhangen, zoals onder meer het aankopen van alle benodigde grondstoffen en materialen om een drugslab op te zetten en onderhouden.

De 66-jarige verdachte stelde loodsen ter beschikking en regelde vervoer voor de (voorbereiding van) productie van de drugs. Verder heeft hij begin 2016 vanuit België drugs naar Nederland gesmokkeld

Grote risico’s

De chemische processen bij de productie van synthetische drugs, de ongecontroleerde opslag van chemicaliën voor deze productie en het dumpen van drugsafval veroorzaken grote risico's voor mens en milieu. Ook lopen gebruikers van deze drugs grote gezondheidsrisico's. Bovendien is de productie van en handel in synthetische drugs in handen van grote, georganiseerde criminele verbanden, die daarmee grote winsten maken en hun belangen beschermen met (bedreiging met) geweld. De verdachten houden deze situatie in stand en dat rekent de rechtbank hen zwaar aan. Verder hebben de verdachten van 38 en 45 jaar geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor hun daden en handelden zij alleen uit eigenbelang zonder zich te bekommeren om de schadelijke gevolgen van hun handelen voor de maatschappij. In het voordeel van de 66-jarige verdachte weegt mee dat hij niet eerder is veroordeeld.

Vrijspraak

De vierde verdachte zou volgens de officier van justitie ondersteunende taken hebben verricht bij de voorbereiding van de productie van synthetische drugs. Hij verschafte regelmatig onderdak aan de 45-jarige verdachte, hij huurde auto’s en fungeerde als contactpersoon. Hoewel vraagtekens gezet kunnen worden bij de activiteiten van de verdachte, leveren de genoemde omstandigheden – ook in onderlinge samenhang bezien – volgens de rechtbank onvoldoende bewijs op dat hij wist of moest vermoeden dat hij daarmee een bijdrage leverde aan de voorbereiding van de drugsproductie. De rechtbank spreekt de man daarom vrij van dit tenlastegelegde feit.

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)