Brand in woning in Annerveenschekanaal

Rond vier uur donderdagmiddag kwam er een melding van een woningbrand aan de Veenhof in Annerveenschekanaal.

Hierop werden de hulpdiensten gealarmeerd Het alarm was afgegaan van de woning, maar de bewoner was niet thuis..Hierop belden de buren de hulpdiensten..De politie en brandweer verschaften zich toegang tot de woning.

Het bleek dat een gaskachel die te dicht bij een bankstel had gestaan waardoor deze was gaan branden, de oorzaak was. Door de rookontwikkeling ging het alarm af. De schade viel mee.

