A16 tijdelijk dicht vanwege aanhouding, politie haalt vier mannen van de weg

Volgens de politie hadden andere automobilisten gezien dat er vanuit deze auto werd geschoten. De A16 richting Breda is afgesloten geweest. Dit meldt RTV Rijnmond donderdagavond. Er zou geschoten zijn op de A16 bij Zwijndrecht. Daarop heeft de politie even verderop bij Dordrecht de wagen aan de kant gezet. Met getrokken pistolen hebben agenten de mannen op de snelweg uit de auto laten komen.

RTL Nieuws meldt dat de politie de aanhouding bevestigt, maar het schietincident vooralsnog niet wil bevestigen. De politie laat weten dat onderzocht wordt of er daadwerkelijk is geschoten. De auto is in beslag genomen. De A16 bij Dordrecht werd tijdelijk afgezet voor de politieactie. Het verkeer wordt omgeleid via een af- en oprit. Er staat 6 kilometer file. De vertraging was volgens de ANWB om 19.00 uur opgelopten tot meer dan 40 minuten.

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)