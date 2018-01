Turkije wil dat 71-jarige Tilburger zijn straf uit 1998 alsnog uitzit

Turkije heeft bij het Openbaar Ministerie (OM) in Breda een verzoek ingediend om een celstraf van 12 jaar uit 1998, die de 71-jarige Mehmed P. in Turkije kreeg voor de export van 5 kilo heroïne naar Bulgarije, om te zetten naar een Nederlandse straf. Dit schrijft het AD donderdagavond.

Het OM heeft laten weten dat het Turkse verzoek vorig jaar is ingediend. Het is vanwege de diplomatieke verhoudingen normaal om het in behandeling te nemen. Een jarenlange celstraf in Nederland ligt voor de Tilburger, vanwege het extreem lange tijdsverloop, niet voor de hand. aldus de krant.

Geen verdediging

De advocaat van de Tilburger, Erik Thomas, laat weten dat de veroordeling weliswaar uit 1998 is, maar dat het drugstransport al begin jaren '90 heeft plaatsgevonden. Thomas vraag zich af wat de waarde is van de veroordeling, want de e Tilburgse Mehmed P. werd indertijd namelijk zonder dat hij het wist en zonder verdediging veroordeeld door de inmiddels opgeheven omstreden rechtbank voor staatsveiligheid in Turkije. Mehmet P. heeft dus ook nooit een kans gehad om in hoger beroep te gaan.

