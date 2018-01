Sjoerdsma (D66) wil onderzoek naar seksuele intimidatie bij de overheid

Volgens Sjoerd Sjoerdsma (D66) heeft de hele MeToo-discussie aangetoond dat veel vrouwen zich onveilig voelen op de werkvloer. Sjoerdsma vindt het goed dat er veel aandacht is geweest voor grensoverschrijdend gedrag, maar het moet niet bij media-aandacht blijven, vindt hij. Als er binnenkort in de Tweede Kamer over de kwestie wordt gedebatteerd, wil Sjoerdsma voorstellen om te onderzoeken hoe veilig werknemers de werkomgeving ervaren, bijvoorbeeld door een anoniem enquête. Dit schrijft RTLZ donderdag. Sjoerdsma in de media: 'De overheid is een van de grootste werkgevers. We kunnen ons niet veroorloven hier niet naar te kijken. Dat begint met kritisch kijken naar onszelf. Voelen werknemers zich veilig en durven ze misstanden te melden? Daarmee moeten we aan de slag.'

#MeToo

Eind vorig jaar maakten duizenden vrouwen via #MeToo wereldwijd melding van seksuele intimidatie en seksueel misbruik. In Nederland vinden jaarlijks zeker 134.000 incidenten plaats van seksuele intimidatie, zo blijkt uit onderzoek van TNO. Sjoerdsma tegen RTL Z: 'De aandacht rond #MeToo neemt nu af, maar mag niet voor niets zijn geweest. Wij willen een onderzoek naar hoe veilig de werkvloer van de Nederlandse politiek is. Bij het parlement en bij alle ministeries. We moeten nu doorpakken en ook naar onszelf kijken.' Sjoerdsma hoopt dat bedrijven dit voorbeeld zullen volgen.

