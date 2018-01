A4 weer open na frituurvetbrand vrachtwagen

De A4 is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 04.00 uur in beide richtingen afgesloten tussen Tholen en het knooppunt Zoomland vanwege een brand in een vrachtwagen die frituurvet vervoerde. De rijbaan in de richting Antwerpen was tot 13.00 uur afgesloten vanwege schoonmaakwerkzaamheden de andere rijbaan vanuit België ging pas rond 16.00 uur weer open.