Rookmelder houdt schade aan woning beperkt na brand

Doordat een rookmelder in een woning af ging aan de Veenhof in Annerveenschekanaal, belde buren de brandweer. Hierdoor bleef de schade aan de woning beperkt.

Rond 16.00 uur merkte de buren de rookmelder op en waarschuwde de hulpdiensten. Nadat de brandweer zich toegang tot de woning had verschaft, bleek een bankstel in brand te staan. Deze was veroorzaakt door een gaskachel die te dichtbij stond.

