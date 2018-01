Meldpunt voor wolven

Tegenover RTV Noord zegt Robroek dat ze beter in kaart kunnen brengen waar de wolven zich bevinden. ‘Op die manier kunnen herders worden gewaarschuwd als de dieren hun kant op komen.’

De wolf komt steeds vaker voor in Duitsland en maakt ook de oversteek naar Nederland. De verwachting is dat wolven zich ook in Nederland gaan vestigen. ‘Je moet dan snel na het bijtincident een dna-test kunnen doen.’, aldus Robroek.

Robroek hoopt dat de overheid de schade door wolven in de toekomst meer gaat vergoeden. ‘Er is laatst een kostbare ram van mij gegrepen door een wolf. Ik krijg daar een slachtvergoeding van een paar tientjes voor, terwijl het duizenden euro's kost om een nieuwe aan te schaffen. Maar het grootste probleem zijn de schapen die vluchten, over de kop slaan en een maagkanteling oplopen. Die gaan na een paar dagen dood en je kunt niet bewijzen dat een wolf de oorzaak is geweest.’

