'Neuken Liqueur in strijd met de goede smaak en fatsoen'

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft uitspraak gedaan dat Neuken Liqueur in strijd is met de goede smaak en fatsoen. Door het gebruik van de productnaam Neuken en het verdere gebruik van het woord Neuken in combinatie met onverholen en onverbloemde toespelingen op seks in de verschillende uitingen acht de Commissie deze in strijd met de goede smaak als bedoeld in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA.)

STIVA en SpiritsNL hebben in november jl. gezamenlijk een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie na herhaaldelijk te hebben geprobeerd in gesprek te gaan met deze producent over verantwoorde marketing. De naam Neuken Liqueur in combinatie met de wijze waarop geadverteerd wordt, is in strijd met de RvA, zo stelt nu ook de Commissie. De reclame-uitingen en de naam van dit product passen niet bij verantwoorde alcoholmarketing. Ook wordt er in uitingen opgeroepen overmatig te drinken en alcohol te drinken in werksituaties. Aangezien onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende drank problemen met zich mee kan brengen, is terughoudendheid in alle reclame geboden. Ook op deze punten stelt de Commissie STIVA en SpiritsNL in het gelijk.

Peter de Wolf, directeur STIVA: “De Reclame Code Commissie heeft ons op alle punten in het gelijk gesteld. Daarmee is een helder signaal afgegeven aan iedereen die niet goed nadenkt over alcoholmarketing: als je er een potje van maakt, word je daarop aangesproken. Ik vind het ook een duidelijke boodschap naar de overgrote meerderheid van adverteerders die zich wel aan de regels houden. Zij kunnen zich gesteund voelen door deze uitspraak. Ook maken we hiermee duidelijk dat de alcoholsector een zelfreinigend vermogen heeft waarbinnen verantwoorde alcoholmarketing in goede handen is.”

Joep Stassen, directeur SpiritsNL: “Wij zien dit drankje met deze naam en uitingen het liefst zo snel mogelijk uit de winkels verdwijnen. De Nederlandse gedistilleerd sector staat voor verantwoorde alcoholconsumptie en verantwoorde marketing. Deze uitingen passen daar absoluut niet bij.”

