Beelden bewakingscamera aanrijding voetganger Groningen vrijgegeven

Identiteit bestuurder

Met het publiceren van de beelden hoopt de politie de identiteit van de bestuurder van de auto te achterhalen. Deze reed door en liet het slachtoffer gewond achter op straat. Op de beelden is te zien dat de voetganger oversteekt en nog probeert om het laatste stukje te rennen wanneer hij een auto snel op zich af ziet rijden. Hij wordt uiteindelijk toch geraakt door de auto en wordt de lucht ingeslingerd.

Audi

Na onderzoek door de politie is duidelijk geworden dat de bestuurder in een Audi reed. Ondanks onderzoek is de identiteit van de automobilist nog steeds onbekend. Wie weet wie deze ernstige aanrijding heeft veroorzaakt? Bel de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

