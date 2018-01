Kwik gaat eind van het weekend richting 0 °Celsius

Zaterdag

'In de nacht van vrijdag op zaterdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en kan er vooral in het noorden plaatselijk nog een bui voorkomen. De minimumtemperatuur ligt landinwaarts rond het vriespunt, aan zee wordt het ca. 3°C. De wind neemt in de loop van de nacht af naar zwak tot matig en draait naar zuid tot zuidwest', zo meldt het KNMI vrijdag.

Zondag

Zondag komt het kwik niet hoger dan tussen de 2 en 5 °Celsius. In de avond gaat het vanuit het noordoosten vriezen. Deze vorst houdt regionaal aan tot maandagochtend maar omdat er alleen droge lucht wordt aangevoerd is de kans op lokale gladheid zeer klein.

