Ontuchtplegende volleybalcoach filmde ook meisjes in kleedhokjes

Een 28-jarige man uit Berlicum is vrijdag door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, en een taakstraf van 150 uur. Dit heeft de rechtbank Oost-Brabant vrijdag bekendgemaakt.

Ontuchtige handelingen

Hij pleegde ontuchtige handelingen met een 15-jarig meisje van wie hij volleybalcoach was. Ook heeft hij meerdere malen stiekem filmopnames gemaakt van de minderjarige meisjes die hij coachte terwijl zij zichzelf aan het omkleden waren.

Relatie met 15-jarige

De verdachte had in de zomer van 2015 ongeveer 2 maanden een relatie met een destijds 15-jarig meisje. Toen het meisje op zijn 26ste verjaardag bij hem thuis was, hadden ze volgens haar seksueel contact.

Opnamen

Verder maakte de verdachte tussen mei 2016 en maart 2017 stiekem met zijn telefoon en een videocamera opnamen van verschillende minderjarige meisjes die in zijn volleybalteam zaten. Dit gebeurde tijdens een trainingsstage in Spanje, tijdens een toernooiweekend in Texel en op verschillende momenten rondom trainingen van zijn team.

Kleedhokje

Hij filmde de meisjes onder de deur van het kleedhokje door of via een app op zijn videocamera terwijl zij zich aan het omkleden waren en dus bloot waren. De afbeeldingen en filmpjes bewaarde de verdachte op diverse gegevensdragers.

Voyeurismestoornis

De rechtbank legt een deels voorwaardelijke celstraf op om de verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. Aan die voorwaardelijke straf koppelt de rechtbank enkele bijzondere voorwaarden. Hij moet zich – op advies van een psycholoog – laten behandelen aan zijn voyeurismestoornis. Daarnaast krijgt hij een meldplicht bij de reclassering en mag hij geen (vrijwilligers)werk met minderjarigen doen zolang de reclassering dit nodig vindt.

