Rijkswaterstaat beschermt kade Scherpekamp met matten vanwege hoogwater

Snel stromend water

Vrijdag gaan de schuiven van het inlaatwerk in de zomerkade omhoog. Rondom het inlaatwerk stroomt het water dan met hoge snelheid langs de kade. Om beschadiging van de kade te voorkomen, brengt Rijkswaterstaat aan weerszijden van het inlaatwerk krammatten aan over een lengte van circa 25 – 50 m.

Schuiven omhoog

De schuiven van het inlaatwerk moeten omhoog om te voorkomen dat het water op andere plekken te hard over de kade stroomt, en om tegenwicht te bieden aan het water dat straks tegen de buitenzijde van de kade staat.

Toplaag kade Scherpekamp nog niet voldoende stabiel

Tessa Hoogerwerf van Rijkswaterstaat: ‘De graszaden waarmee kade Scherpekamp direct na de verlaging is ingezaaid, hebben nog onvoldoende tijd gehad om te kunnen wortelen. Daardoor is de toplaag van de kade nog niet voor 100% bedekt met een stabiele graszode. Door krammatten aan te brengen, voorkomen we dat de grond wegspoelt.'

Veiliger rivierengebied

Afgelopen zomer werd kade Scherpekamp over een lengte van 700 m met 1 m verlaagd. Bij hoogwater zorgt dit voor een waterstanddaling van 10 cm op het Pannerdensch Kanaal. De bewoners in het rivierengebied zijn hierdoor beter beschermd tegen hoogwater. De kadeverlaging is de laatste schakel in de keten van Ruimte voor de Rivier-projecten die in uitvoering ging.

