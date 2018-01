Historische 24-uur staking KLM-cabinepersoneel gaat maandag van start

14 maanden durende conflict

Birte Nelen van FNV Luchtvaart: ‘Dit is een volgende stap in het nu 14 maanden durende conflict over het schrappen van één steward(ess) op 40% van de intercontinentale vluchten. De door KLM eenzijdig opgelegde -1 CA maatregel verhoogt de werkdruk en de service op deze vluchten is niet meer KLM-waardig.’ Als gevolg van de staking zullen er maandag minder KLM-vluchten vertrekken vanaf Schiphol.

Kwaliteit onder druk

Ruud van Alphen, steward bij KLM: ‘De bezuiniging van één collega aan boord maakt dat wij niet meer de kwaliteit kunnen leveren die passagiers van ons verwachten. We moeten nu hetzelfde werk met een collega minder doen en daar hebben wij én de passagiers last van.’ Daarnaast neemt door de toenemende werkdruk de alertheid af en daarmee nemen veiligheidsrisico’s toe, zo blijkt uit tal van wetenschappelijke onderzoeken.

Grote actiebereidheid

Er is een grote actiebereidheid onder de FNV-leden bij KLM, waaronder veel pursers en senior pursers. Ook een deel van de leden van vakbond VNC en niet-vakbondsleden zullen naar verwachting het werk neerleggen. Nelen: ‘Na veertien maanden tijdrekken zijn veel leden van het corps ontstemd over de starre houding van KLM. We hebben als cabinebonden veel overlegd met KLM, organiseerden in 2016 al werkonderbrekingen en voeren sinds oktober 2017 actie door overwerk niet toe te staan. KLM beweegt niet, dus we kunnen als FNV Cabine niet anders dan dit zware middel inzetten.’

De staking is begin december 2017 al aangezegd om KLM in de gelegenheid te stellen alle benodigde veiligheidsmaatregelen te treffen. Zodoende kon KLM ook alle passagiers en andere luchtvaartmaatschappijen tijdig informeren.

Race naar beneden op Schiphol moet stoppen

Schiphol is de meest geliberaliseerde luchthaven van Europa. Dit leidt tot hevige onderlinge concurrentie tussen de verschillende bedrijven op de luchthaven. Door de druk op de ticketprijzen bij de luchtvaartmaatschappijen en de oneerlijke concurrentie in de internationale luchtvaart, wordt de ene na de andere bezuiniging doorgevoerd. De -1 CA maatregel van KLM is het zoveelste voorbeeld dat op Schiphol de werkdruk toeneemt, botte bezuinigingen worden doorgevoerd en arbeidsomstandigheden worden verslechterd.

Productiever

Bovendien heeft KLM de doelstelling dat de werknemers in 2020 22% productiever zijn dan in 2015. Reken maar eens uit hoeveel dagen je dan per individu meer moet werken bij bijvoorbeeld 200 werkbare dagen per jaar. De FNV wil een einde aan deze race naar beneden. De concurrentie op Schiphol over de ruggen van het luchtvaartpersoneel moet stoppen.

