Dwangmaatregel ISD geëist tegen 30-jarige Gooise veelpleger

Vrijdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) Midden-Nederland heeft vandaag de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) geëist tegen een 30-jarige man uit Hilversum. 'Hij stond terecht voor een aantal oplichtingen in Hilversum en Bussum en een diefstal in Maartensdijk', meldt het OM vrijdag.

Bijnaam ‘de schrik van Laren’

De man heeft de afgelopen jaren voor veel onrust gezorgd in het Gooi. In februari 2017 werd hij veroordeeld tot vier maanden celstraf en een forse werkstraf voor een aantal gevallen van intimidatie, overlast, insluiping en diefstal in vooral Laren. De man joeg de bewoners van Laren zoveel angst aan dat hij de bijnaam ‘de schrik van Laren’ kreeg.

Geld aftroggelen

Na zijn vrijlating ging hij in Hilversum wonen, waar hij zich weer schuldig maakte aan een groot aantal strafbare feiten. In de maanden september en oktober troggelde hij mensen geld af door bijvoorbeeld te vertellen dat zijn deur was dichtgewaaid en geld te vragen voor een treinkaartje om bij zijn ouders de reservesleutel op te halen. Hij beloofde dan steeds het geld terug te betalen maar deed dit niet. Zodoende kreeg hij de nieuwe bijnaam ‘de 20 euro man’. Vier van dergelijke feiten stonden vandaag op de tenlastelegging, alsmede een diefstal van kratten met lege flesjes in Maartensdijk.

Dwangmaatregel ISD

De officier van justitie vond op basis van de vele getuigenverklaringen de feiten bewezen en hield rekening met de andere gevallen van oplichting die in het dossier zaten. Hij eiste dat de man veroordeeld zou worden tot de dwangmaatregel ISD. Deze maatregel houdt in dat een veroordeelde voor een periode van maximaal twee jaar in een inrichting wordt geplaatst.

Patroon doorbreken

Doel hiervan is het patroon van vastzitten, vrijkomen en terugvallen te doorbreken door een langdurig, intensief programma. Dit programma is gericht op de problematiek van de veroordeelde en op het verminderen van recidive. De maatregel is bedoeld voor stelselmatige daders, die veel antecedenten hebben en voor veel onveiligheid zorgen. Op 19 januari doet de rechtbank uitspraak.

