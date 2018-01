EODD onderzoekt mogelijk explosieve stof in woning Limburg

Vrijdagmiddag hebben de hulpdiensten in het Limburgse Eygelshoven een woning aan de Laurastraat ontruimd omdat het vermoeden bestond dat zich in de woning explosieve stoffen bevonden. Dit meldt de politie vrijdag.

Bewoner aangehouden

'In een lopend onderzoek hield de politie vrijdagochtend in Schinveld de bewoner van het betreffende pand in Eygelshoven aan', aldus de politie.

EODD

Na de aanhouding van de verdachte is zijn woning doorzocht. De politie trof daar verschillende spullen en een stof aan waarvan niet duidelijk was wat het betrof of wat de herkomst was. Het vermoeden bestond dat het om een explosieve stof kon gaan. Daarop is de EODD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) gewaarschuwd en werd de straat uit voorzorg afgezet.

Onbekende stof

Een en ander is door de EOD bekeken maar het is nog niet bekend om welke stof het gaat. Hiervan is een monster genomen dat door het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) onderzocht zal worden. De EOD heeft het spul geneutraliseerd om te vervoeren, zodat het elders vernietigd kan worden.

Ontruimd

Omdat niet duidelijk is wat er aangetroffen is, zijn uit voorzorg de twee naastgelegen woningen van het pand aan de Laurastraat ontruimd. De bewoners van de ontruimde panden hebben elders onderdak gekregen.

Afzetting

De afzetting van de Laurastraat zal nog enige tijd in beslag nemen. Deze wordt opgeheven zodra de EOD het spul uit het betreffende pand heeft gehaald.

Daarna kunnen de bewoners, die hun huis hebben moeten verlaten, ook weer terugkeren.

