Nederlandse F-16's weer actief boven Irak en Oost-Syrië

Minister Bijleveld benadrukte nut en de noodzaak van deelname aan de coalitie. "ISIS is bijna verslagen, maar de strijd is nog niet voorbij. De dreiging en ideologie van ISIS zijn nog niet verdwenen. Irak heeft nog steeds steun nodig om ISIS te verslaan, heroverde gebieden te stabiliseren en de terugkeer van ISIS te voorkomen."

Samenwerking met Jordanië

Bijleveld arriveerde gistermiddag in Jordanië en bracht eerst een bezoek aan minister-president Hani al-Mulki. Zij spraken over veiligheidskwesties en politieke ontwikkelingen in de regio en de samenwerking tussen Jordanië en Nederland. Vandaag bezocht zij het Nederlandse detachement en sprak daar uitgebreid met personeel.

[Minister Bijleveld in gesprek met Nederlanse militairen van het F-16-detachement in Jordanië.]

Verschuiving

Volgens Commandant Luchtstrijdkrachten Dennis Luyt verandert wel de operationele inzet van de jachtvliegtuigen. "In de eerdere fases van de strijd lag de nadruk meer op geplande doelen zoals munitiedepots, opslagplaatsen en ISIS hoofdkwartieren. Nu verschuift dat meer naar ondersteuning van de grondtroepen en informatievergaring."

"De Iraakse en coalitiestrijdkrachten leunen zwaar op ondersteuning vanuit de lucht. Jachtvliegtuigen hebben hoe dan ook een afschrikwekkende functie. We moeten er als coalitie echt voor waken te vroeg te vertrekken uit Irak", aldus minister Bijleveld vanuit Jordanië.

Training Iraakse veiligheidstroepen

Nederland doet meer in de strijd tegen ISIS. In Irak trainen ongeveer 150 instructeurs de Iraakse veiligheidstroepen en Koerdische Peshmerga-strijders. Bijleveld wijst erop dat met militaire inzet alleen de strijd tegen ISIS niet is winnen. "Zo is het van groot belang dat we ons ook blijven richten op het stoppen van de stroom buitenlandse strijders, het aanpakken van inkomstenbronnen van ISIS en het ontkrachten van de ISIS-ideologie."

Eind vorig jaar kwam er groen licht voor de verlenging van de Nederlandse deelname in de strijd tegen ISIS. De F-16's kwamen boven Irak ook al van oktober 2014 tot juli 2016 in actie. Vanaf het eerste kwartaal van 2016 voerden de F-16's naast Irak ook missies uit boven Oost-Syrië.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)