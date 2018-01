Waterpeil rivieren stijgt in rap tempo

Het hoge water heeft in Duitsland al voor de nodige problemen gezorgd. Zo is het waterpeil van de Rijn en Moezel de afgelopen dagen flink gestegen.

De stad Keulen, die aan de Rijn ligt, bereidt zich voor op wateroverlast. Er worden onder meer extra damwanden geplaatst.

Op delen van de Rijn mogen uit voorzorg geen schepen meer varen.

De waterstanden in ons eigen land, op onder meer de Maas, Rijn en Waal, zijn momenteel aan het stijgen. Maandag 8 en dinsdag 9 januari worden op de Rijn bij Lobith de hoogste standen verwacht (14,55 m op maandag en 14,80 m op dinsdag). '12 m NAP is voor deze tijd van het jaar vrij gebruikelijk’, aldus Rijkswaterstaat.

Angeren

Rijkswaterstaat dekt de onlangs verlaagde zomerkade bij het Gelderse Angeren gedeeltelijk af met krammatten. 'Deze fijnmazige matten moeten voorkomen dat het hoge water in het Pannerdensch Kanaal de toplaag van kade Scherpekamp wegspoelt', zo laat Rijkswaterstaat vrijdag weten.

Snel stromend water

Vrijdag gaan de schuiven van het inlaatwerk in de zomerkade omhoog. Rondom het inlaatwerk stroomt het water dan met hoge snelheid langs de kade. Om beschadiging van de kade te voorkomen, brengt Rijkswaterstaat aan weerszijden van het inlaatwerk krammatten aan over een lengte van circa 25 – 50 m.

Schuiven omhoog

De schuiven van het inlaatwerk moeten omhoog om te voorkomen dat het water op andere plekken te hard over de kade stroomt, en om tegenwicht te bieden aan het water dat straks tegen de buitenzijde van de kade staat.

Toplaag kade Scherpekamp nog niet voldoende stabiel

Tessa Hoogerwerf van Rijkswaterstaat: ‘De graszaden waarmee kade Scherpekamp direct na de verlaging is ingezaaid, hebben nog onvoldoende tijd gehad om te kunnen wortelen. Daardoor is de toplaag van de kade nog niet voor 100% bedekt met een stabiele graszode. Door krammatten aan te brengen, voorkomen we dat de grond wegspoelt.'

