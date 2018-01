'KNVB en Ajax wisten van hartafwijking Nouri, familie heeft nog veel vragen'

De bond zou Ajax hiervan schriftelijk op de hoogte hebben gesteld. Dit heeft NRC Handelsblad bekendgemaakt na eigen onderzoek. Volgens de familie van Nouri heeft Nouri dit bericht nooit gekregen. Het bericht komt voor hen als een enorm schok. Ook heeft de familie nog veel vragen over wat er op 8 juli tijdens de oefenwedstrijd in Oostenrijk precies is gebeurd, zo zei letselschadeadvocaat John Beer in het NOS Radio 1 Journaal. De familie van Nouri heeft Beer in de arm genomen om volledige duidelijkheid over de hartstilstand en de medische begeleiding van de voetballer te krijgen. Nouri kreeg tijdens die oefenwedstrijd een hartstilstand en liep daardoor zware hersenschade op.

Conclusies letselschadeadvocaat 'opvallend'

Beer zei in het NOS Radio 1 Journaal dat hij onderzoek heeft en gedaan en binnenkort zijn conclusies, die hij 'opvallend' noemt, zal presenteren.. NRC Handelsblad schreef vrijdag dat de afwijking destijds bij een medische controle werd geconstateerd, maar als 'ongevaarlijk' werd beoordeeld.

Maar in Oostenrijk gaat het toch mis. Tijdens de wedstrijd tegen Werner Bremen gaat Nouri in de 71ste minuut van de wedstrijd op zijn rug liggen en verl iest hij het bewustzijn. De krant schrijft dat clubarts Don de Winter wel snel ter plaatse was, maar dat er zeker de eerste vijf minuten niet begonnen werd met hartmassage. De reanimatie had pas effect als een Oostenrijkse arts, die aanvankelijk buiten het stadion verbleef, arriveert en de reanimatie overneemt. Het is opmerkelijk dat clubarts van Ajax niet direct is begonnen met een hartmassage, zo zegt NRC-journalist Hugo Logtenberg. Logtenberg: 'Terwijl de richtlijnen van voetbalbond FIFA heel duidelijk zijn. Als er geen sprake is van fysiek contact en een speler gaat neer, zoals bij Nouri is gebeurd, dan moet je direct denken aan acuut hartfalen. Dan moet direct begonnen worden met reanimeren. Het duurde minuten voor dat gebeurd.

