Bewoner mishandeld bij gevecht met overvallers

Een 40-jarige bewoner van de Van Galenstraat is in de nacht van vrijdag op zaterdag in zijn woning in gevecht geraakt met twee mannen die met geweld zijn woning waren binnengedrongen.

Daarbij schopten en sloegen ze de man, onder meer met een voorwerp. Het slachtoffer liep kneuzingen op.

Omstreeks 00.45 uur kreeg de politie een melding van het incident via het alarmnummer 112. Agenten gingen er direct op af en troffen het slachtoffer aan in zijn woning. De verdachten werden niet meer aangetroffen. De daders zochten kort naar waardevolle spullen en gingen er toen vandoor. Onbekend is of er buit is gemaakt.

Signalement

Het gaat om twee mannen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar oud en circa 1.80 meter lengte. De een heeft een donkere huidskleur, zwart haar en een mager, slungelig postuur. De andere heeft een licht getinte huidskleur, zwart haar en een fors, gezet postuur.

Uw tip!?

De politie is direct een onderzoek gestart.en roept getuigen die iets gezien hebben wat verband kan houden met dit voorval op zich te melden bij de politie.

