Nieuwe boekingen voor Boef, maar ook ophef over zijn wegpiraat-gedrag

Ondanks de uitspraken die rapper Boef over vrouwen deed, stroomden er in de voorbije dagen bij hem 15 boekingen binnen. Daarnaast steeg zijn album 'Slaaptekort' in de hitlijst van plek 23 naar plek 15.

Deze week noemde Boef op Snapchat drie vrouwen die hem een lift gaven 'kechs', Marokkaanse straattaal voor hoeren, waarna hij veel kritiek over zich heen kreeg. Door zijn seksistische uitspraken wordt Boef nu op meer festivals in binnen- en buitenland geweerd. Na Paaspop cancelden festivals als Douwpop en ParkCityLive een optreden van de artiest. Maar er kwamen dus ook 15 boekingen bij, zo schrijft het AD zaterdag. De krant meldt ook dat uit een poll op AD.nl blijkt dat het merendeel van de bezoekers een boycot van de muziek van de rapper een goed idee vindt. 92 procent van de 58.524 lezers geven aan Boef niet langer te steunen.

Terwijl de commotie over de sletten-uitspraken van Boef nog volop aan de gang is, ligt hij nu ook weer onder vuur vanwege een opgedoken filmpje. Daarin is te zien hoe de rapper in zijn Audi RS6 over een drukke weg scheurt met liefst 300 km/u. De beelden zijn al minstens een jaar oud en door de rapper zelf gemaakt en op zijn vlog geplaatst. Zo kan iedereen zien hoe de artiest over de A58 bij Tilburg racet èn dat ook nog filmt voor zijn vlog.

