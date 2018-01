Zwaargewonde bij brand Zwolse studentenflat

Bij een brand die uitbrak in het studentencomplex Talentenplein in Zwolle is één persoon zwaargwond geraak

De flat werd zaterdagochtend ontruimd nadat om 07.00 uur brand was uitgebroken op de begane grond. Zeventig studenten werden in hun pyjama opgevangen in een nabijgelegen hotel. Op de eerste drie verdiepingen wonen cliënten van Tactus Verslavingszorg en het Leger des Heils. De flat bestaat uit acht verdiepingen en heeft 90 appartementen voor studenten. De onderste drie verdiepingen hebben een aparte toegang en zijn gereserveerd voor Tactus Verslavingszorg en het Leger des Heils.

Eén van de bewoners op de begane grond heeft samen met een medewerker van Tactus de zwaargewonde bewoner uit de brandende woning gehaald, zo meldt De Stentor. De zwaargewonde bewoner is overgebracht naar het brandwondencentrum in Beverwijk. Drie andere personen moesten ter controle naar het ziekenhuis omdat ze rook in hadden geademd, maar zij mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Mogelijk is een bed van een bewoner in de brand gevlogen. De meeste bewoners op de begane grond zijn inmiddels weer terug naar hun woning, Woordvoerder Richard Meyer van de brandweer laat aan de krant weten dat de woning waar de brand uitbrak onbewoonbaar is geworden.

