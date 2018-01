Man gewond bij schietincident Rotterdam

Een 32-jarige man uit Bulgarije is zaterdag in Rotterdam beschoten.

De man werd meermalen geraakt en werd naar een ziekenhuis gebracht, maar raakte niet levensgevaarlijk gewond.

Het schietincident vond die zaterdagochtend rond 07.50 uur op de Nieuwe Binnenweg plaats. Kort daarvoor was het slachtoffer met een vriend en vriendin in een naburig café geweest. Na sluitingstijd zou het slachtoffer op straat ruzie hebben gekregen ter hoogte van de Lage Erfbrug. Uiteindelijk werd het slachtoffer een paar honderd meter verder op de Nieuwe Binnenweg beschoten.

Getuigen

De politie zoekt getuigen die het schietincident hebben zien gebeuren of andere informatie kunnen geven die helpt in het onderzoek. De politie vraagt hen contact op te nemen via nummer 0900-8844 en te vragen naar de recherche in district Stad.

