Gevonden lichaam is van vermiste blinde man

Het lichaam dat zaterdag in een plas in Weesp is gevonden is de vermiste Oskar van Alphen, zo meldt politie Gooi- en Vechtstreek zaterdag.

De politie onderzoekt hoe de man in het wate ris geraakt. De nabestaanden zijn inmiddels ingelicht. SOS Reddingshonden aaren zaterdag bezig met een zoektocht naar de vermiste man in de buurt van de Aquamarin . Voorbijgangers zouden op de dag van de vermissing iemand hebben horen ropen, zo meldt onder meer Het Parool.

De blinde Van Alphen (46) verdween nadat hij in de nacht van 1 op 2 december een café in zijn woonplaats verliet. Hij was alleen en moest met behulp van zijn geleidestok de weg naar huis vinden, maar hij is nooit thuis aangekomen. Hij is die nacht wel gezien op camerabeelden van een beveiligingscamera in de Kerklaan. Daarna ontbreekt elk spoor, aldus de krant.

