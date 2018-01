Italiaanse snelheidsduivel van de weg gehaald

De man trekt de aandacht van een agent die op de Havendijk bij Vogelwaarde staat te posten. De verdachte rijdt met zijn voertuig uit de richting Terhole met een idioot hoge snelheid. Zwarte rookpluimen walmen uit de uitlaat. De agent zet direct de achtervolging in en start een meting met de boordsnelheidsmeter. Er worden snelheden tussen de 170 en 200 km/u gemeten.

Signalen genegeerd

Hoewel het politievoertuig met optische- en geluidssignalen door de verdachte duidelijk te horen moet zijn, blijft hij andere voertuigen inhalen. Uiteindelijk wordt de verdachte in Zaamslagveer aan de kant van de weg staande gehouden. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd.

Dagvaarding

De Italiaan wordt meegenomen naar het bureau waar hij een blaastest moet ondergaan. De uitkomst daarvan is dat hij bijna anderhalf keer te toegestane alcohollimiet heeft overschreden (320 ug/l). Aan de man is een dagvaarding uitgereikt. Hij moet zich op 20 april a.s. voor de politierechter verantwoorden.

