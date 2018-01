Twee verdachten plofkraak Didam met buit opgepakt

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie in het Gelderse Didam na een zoektocht twee mannen gearresteerd op verdenking van het plegen van een plofkraak op een geldautomaat even daarvoor. 'Het duo had de buit en de vluchtscooter bij zich', zo meldt de politie zondag.

Alerte getuige ziet vluchtscooter rijden

Na de inbraakmelding rond 04.00 uur volgde het alarm van de geldautomaat; met de plofkraak wilden de daders geld wegnemen. Een alerte getuige meldde hun vlucht op een scooter aan de politie.

Zoektocht

Met enkele voertuigen is door de politie direct in de omgeving gezocht. Hierbij zijn de twee verdachten aangehouden in de omgeving inclusief de buit. De aangehouden verdachten zijn een 24-jarige man uit Den Haag en een 23-jarige man uit Amsterdam. Zij worden door de recherche verhoord. Het geld en de scooter zijn inbeslaggenomen.

Ontruiming woningen

Gelijktijdig zijn enkele bewoners uit de woningen boven de winkel, tijdelijk uit hun huis geweest. In de winkel was ontplofbaar materiaal achtergebleven na de plofkraak; dit is in de vroege morgen verwijderd door een deskundige van de Explosieve Opruimingsdienst van Defensie (EODD). Uit voorzorg waren brandweer en ambulance ter plaatse. Bevolkingszorg van de gemeente heeft voor de bewoners een tijdelijke verblijfplaats geregeld.

