FNV schort KLM-staking tot nader order op

Principeakkoord

Aanleiding is het bereiken van een principeakkoord over een nieuwe cao voor het cabinepersoneel in de nacht van vrijdag op zaterdag tussen KLM met de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC). Birte Nelen van FNV Luchtvaart: 'De concepttekst hebben wij ter beoordeling ontvangen en kwalificeren wij als een hernieuwd eindbod.'

'Na een eerste lezing hebben we inhoudelijke vragen over deze concepttekst en de niet nader uitgewerkte elementen. We kunnen pas met een definitief oordeel komen als de teksten definitief zijn en onze vragen zijn beantwoord', stelt Nelen.

‘Als zaken niet duidelijk zijn dan leidt dat tot verwarring onder het personeel en daarmee tot discussie en misverstanden over de noodzaak tot staken’ vervolgt Nelen.

Onevenwichtige verdeling van de lusten en de lasten

Volgens Nelen komen in het hernieuwd eindbod zaken terug die op initiatief van FNV Luchtvaart zijn ingebracht tijdens eerdere cao-onderhandelingen. Zoals voorstellen die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, een gezonde werk-privé balans en verlaging van het ziekteverzuim.

Bezuiniging aantal medewerkers op lange vluchten

‘Maar als je kijkt naar het aantal cabinemedewerkers op lange vluchten, dan valt direct op dat de bezuiniging niet van tafel is. Er is ook geen sprake van de door ons voorgestelde evenwichtige verdeling van de lusten en de lasten onder de verschillende functies aan boord’, aldus Nelen. Het door de FNV gestelde ultimatum van 22 september 2017 blijft daarom nog onverkort van kracht.

