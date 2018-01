Politie houdt verdachte (29) aan na doorrijden ernstige aanrijding Eindhoven

De politie heeft zondag in het onderzoek naar de ernstige aanrijding op de Eisenhowerlaan in Eindhoven, waarbij een 45-jarige vrouw ernstig gewond raakte en de bestuurder doorreed, een verdachte aangehouden. 'Het gaat om een 29-jarige man zonder vast woonadres', zo meldt de politie zondag.

Geschept

Bij de aanrijding raakte zaterdagavond kort na 23.30 uur een 45-jarige vrouw uit Eindhoven zwaargewond. Ze stak met haar fiets de kruising met de Wolvendijk over toen ze werd geschept door een donkerkleurige personenauto. Die auto reed na de aanrijding door.

Ernstige verwondingen

De vrouw bleef zwaargewond achter op het wegdek en was niet aanspreekbaar. Ze werd in kritieke toestand, onder meer met verwondingen aan haar onderlichaam, opgenomen in het ziekenhuis. De vrouw verkeert inmiddels buiten levensgevaar.

Zoektocht

De politie startte direct een groot onderzoek om de bestuurder van de betrokken auto te achterhalen. Op de Boschdijk in Eindhoven werd een beschadigde Volkswagen Polo aangetroffen die mogelijk betrokken was bij de aanrijding. Al gauw kwam er een verdachte in beeld bij het onderzoeksteam.

Verhoor

Deze man meldde zich zondag op het bureau aan de Mathildelaan. Onder meer uit het verhoor moet blijken of hij inderdaad de bestuurder was. Uit eerste onderzoek is vast komen te staan dat het rijbewijs van de man al enige tijd verlopen is.

Getuigen

Ondanks de aanhouding is het onderzoeksteam nog altijd op zoek naar getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren of de beschadigde Polo kort na het ongeluk hebben zien rijden. Getuigen worden met klem verzocht om zich te melden. Dat kan door te bellen met 0900-8844

----------------------------------------------------------------------------

