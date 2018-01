Drie auto’s in Westkapelle in brand gestoken

In de nacht van zaterdag op zondag zijn in het Zeeuwse Westkapelle drie auto’s kort na elkaar afgebrand in de Nieuwe Dijkstraat, de Kerkeweg en de Molenwal. 'Er is direct een onderzoek gestart naar deze brandstichtingen', zo meldt de politie zondag

Midden op de weg

Omstreeks 00.33 uur komt de eerste melding binnen over een brandende auto in de Nieuwe Dijkstraat. Als opgeroepen agenten arriveren, zien zij een auto midden op de weg in lichterlaaie staan. Het vuur is zo hevig dat het met een brandblusser niet meer gedoofd kon worden. Voor de veiligheid zijn auto’s die in de buurt staan snel verplaatst.

Kerkeweg

Terwijl de agenten in gesprek zijn met de eigenaar van het voertuig komt de tweede brandmelding binnen. Op een parkeerhaven aan de Kerkeweg staat een auto hevig te branden. Agenten zijn nog maar net bezig met de afhandeling van deze zaak als de derde melding binnenkomt.

Molenwal

Op de Molenwal staat een geparkeerd voertuig aan de voorkant te branden. Het is een beginnende brand en de agenten proberen met een brandblusser uit hun dienstvoertuig het vuur te bestrijden. Ook een buurtbewoner snelt toe met een tuinslang en water. Vanwege de harde wind lukt het echter niet om de vlammen te bedwingen. De brandweer heeft alle branden deskundig gedoofd. De afgebrande auto’s zijn voor onderzoek in beslag genomen en afgevoerd.

Onderzoek

De branden trokken veel bekijks van de bewoners van Westkapelle. Agenten hebben verklaringen opgenomen van gedupeerden en mensen die iets gehoord of gezien hebben. Tot op dit moment zijn er nog geen dader(s) aangehouden. Vandaag wordt het onderzoek voortgezet.

Vuurtoren

In het bijzonder wil de politie spreken met drie personen die omstreeks 00.55 uur bij de vuurtoren hebben gestaan, twee met een fiets en één met een scooter. Zij hebben mogelijk iets gezien dat belangrijk is voor het onderzoek. Hebt u informatie over deze bandstichtingen? Deel deze dan met ons via 0900 8844 of Anoniem mag ook via 0800-7000 of het meldingsformulier van M.

