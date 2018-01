Hoogwater in Vecht en IJssel blijft stijgen

Dijkinspecties

'Om die reden inspecteren ook maandag vrijwillige dijkwachters de Vechtdijken. Naar verwachting daalt het waterpeil op de Vecht vanaf dinsdag', aldus het waterschap.

IJssel

De IJssel blijft ook de komende dagen stijgen. De piekafvoer in het werkgebied van WDODelta wordt op woensdag 10 en donderdag 11 januari verwacht vanaf Deventer richting Zwolle en Kampen. Het waterschap blijft de dijken extra controleren, vooralsnog met eigen medewerkers. De verwachting is dat de Wellekade in Deventer droog blijft. Het waterschap houdt de weersverwachting nauwlettend in de gaten.

