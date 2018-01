Vier aanhoudingen na vechtpartij Eemnes met honkbalknuppels

De politie in Eemnes kreeg zondagochtend aan het einde van de nachtdienst een melding van een vechtpartij op de Zegge in Eemnes.

Honkbalknuppels

'Aldaar zouden personen met honkbalknuppels elkaar te lijf gaan. Tevens zouden alle ruiten uit een voertuig geslagen zijn', zo meldt de politie zondag op Facebook.

Vier aanhoudingen

'Ter plaatse troffen wij meerdere slachtoffers aan, waarvan één persoon met de ambulance voor controle mee moest naar het ziekenhuis. De politie heeft in totaal 3 aangiftes opgemaakt en kon na een korte zoekactie ook vier verdachten aanhouden.

Tips

Momenteel is de recherche bezig met dit onderzoek. Getuigen of mensen die informatie hebben over het incident worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

