Vorig jaar 130 Nederlandse kinderen gered uit kinderpornocircuit

In 2017 heeft de politie 130 Nederlandse kinderen, na vondst van kinderporno, uit misbruiksituaties gehaald. Dit meldt De NOS zondag.

Explosieve stijging melding kinderporno

Het aantal meldingen van het up- en downloaden van kinderporno door Nederlandse gebruikers steeg in 2017 naar 18.000 ten opzichte van 12.000 meldingen in het haar daarvoor. De politie geeft als verklaring voor de forse stijging enerzijds met het groeiende aanbod op internet van kinderporno en anderzijds omdat kinderpornomateriaal door de politie steeds beter wordt herkend. Een en ander blijkt uit cijfers van de teams Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme, aldus de NOS.

Identificatie Nederlands slachtoffer

De politie is er vorig jaar bij 130 zaken in geslaagd om een Nederlands slachtoffer te identificeren. Inmiddels zijn voor deze 130 zaken specifiek al 380 verdachten aangehouden vertelt landelijk coördinator van de politieteams Ben van Mierlo tegenover de NOS.

'Het kan gaan om een sportleraar bij wie we foto's van een kind hebben gevonden, maar ook om een opa die langdurig zijn kleinkinderen of buurtkinderen heeft misbruikt', aldus Van Mierlo.

Van ruim honderd verdachten wordt vermoed dat zij zelf kinderporno hebben gemaakt. De overige 280 verdachten zouden alleen materiaal hebben verspreid of gedownload. De betrokken kinderen zijn overgedragen aan hulpverleningsinstanties.

