Man met vermoedelijke schotwond meldt zich in ziekenhuis

Zaterdagavond laat heeft zich in Enschede een man gemeld bij de eerste hulp van het ziekenhuis met een vermoedelijke schotwond in het been. 'De politie werd gealarmeerd en doet onderzoek naar de omstandigheden', zo laat de politie zondag weten.

Melding ziekenhuis

Rond de klok van 23.15 uur kreeg de politie de melding om naar het ziekenhuis te gaan in Enschede. Daar troffen zij het gewonde slachtoffer dat daar werd behandeld. Het slachtoffer vertelde de agenten wat er was voorgevallen en dat er mogelijk nog een slachtoffer zou zijn.

Onderzoek

Op basis van die verklaring heeft de politie gedurende de nacht in de wijk Stroinklanden enkele locaties onderzocht waar mogelijk nog een slachtoffer maar ook verdachten zou kunnen verblijven. De politie trof daar tot nu toe geen aanknopingspunten.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen die in de loop van zaterdagavond in die omgeving iets gehoord of gezien hebben of kennis dragen van iemand die gewond is. De identiteit van die persoon is niet bekend. Hebt u iets gezien of gehoord? Belt u dan met de politie op telefoonnummer 0900-8844 of anoniem met M op 0800-7000.

