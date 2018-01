Veel file door ongelukken op de A12

Volgens de VID kwamen er om even na 06.00 uur tussen Zevenaar en Duiven drie auto's met elkaar in botsing. Een van de auto's moest worden geborgen. De file die ontstond bereikte een lengte van 7 kilometer. De afhandeling van het ongeval bij het knooppunt Waterberg is vlot verlopen. Alle rijstroken zijn inmiddels weer vrijgegeven. Ook is er goed nieuws over het ongeluk bij Veenendaal. De rommel is opgeruimd en ook daar zijn alle rijstroken weer beschikbaar. De files op de A12 en de aansluitende A18 kunnen in lengte gaan afnemen. Omrijden levert volgens de VID geen tijdwinst meer op en is dus niet meer nodig.

