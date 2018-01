Kraanwagen zakt in Amsterdam door brug

Op de De Ruyterkade is maandagochtend even voor acht uur een kraanwagen door het wegdek gezakt.

Dit is vlakbij station Amsterdam CS. Dit meldt de lokale zender AT5. Volgens de eigenaar van de kraanwagen, het bedrijf Schot Infra, was de kraanwagen waarschijnlijk niet te zwaar voor de brug. Operationeel manager van Schot Infra Willem Haverkort tegen AT5: 'Deze kranen hebben allemaal een standaard gewicht en we rijden er al jaren mee door de stad'.

de scheepvaart onder de brug is in beide richtingen tijdelijk gestremd en de politie begeleidt het verkeer via een vrijgehouden rijstrook.

Vandaag is bij het station Amsterdam CS een grote verbouwing begonnen aan het stationsplein. Of dat de reden was dat de kraanwagen daar reed, is ook nog onduidelijk.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)